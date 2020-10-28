Врачи города Кургана (Россия) обратились к президенту страны из-за неконтролируемой ситуации с коронавирусом в регионе. Медики просили прислать военных врачей, пока люди не стали умирать просто на улице.

Обращение подписали врачи ряда городских больниц. В нем говорится, что местные власти умалчивают критическую ситуацию в регионе и предоставляют заниженную статистику.

— Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии, — отмели медики в своем обращении.

Главными проблемами в регионе являются нехватка мест в больницах, а также высокий уровень заболеваемости среди медиков.

28 октября стало известно, что курганским медикам таки направили военных врачей на помощь.

В российском городе Омск машины скорой привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Минздрава из-за того, что в больницах нет мест. После акции протеста медиков места для больных таки нашли места.

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Авто скорой помощи сначала привезло к зданию Минздрава 70-летнюю пациентку с коронавирусом. У женщины на 81% поражены легкие. Медикам пришлось 10 часов возить по городу пациентку, а затем они отправились к зданию Минздрава.

— Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили спросить, может, нам тут подскажут. Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям, — заявила медик бригады скорой помощи.

У здания минздрава от отчаяния стояли кареты скорой помощи с тяжелобольными https://t.co/1xSiebgUw7 pic.twitter.com/kRwO8Ay5kI — БК55, г. Омск (@bk55ru) October 27, 2020

Коронавирус в России

Согласно статистике коронавирус в РФ, по состоянию на утро 28 октября зарегистрированы 16 202 новых случая заражения. Всего в стране 1 563 976 инфицированных.

За сутки 346 пациентов, всего с начала пандемии скончались 26 935 человек.