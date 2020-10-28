В Германии со 2 ноября до конца месяца ужесточают карантин, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, канцлер Ангела Меркель собирается обсудить с главами федеральных земель закрытие баров, развлекательных центров и отелей, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Что планируют закрыть: театры, кинотеатры и концертные залы, аттракционы и парки развлечений, спортзалы, бассейны, бары, рестораны и пабы (кроме еды на вынос), косметические салоны, тату-салоны и массажные салоны.

При этом открытими останутся парикмахерские.

Будут работать школы и детские сады.

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Меркель снова соберет правительство примерно 11 ноября, чтобы пересмотреть ситуацию и внести корректировки, если будет необходимость.

Коронавирус в мире 28 октября

По состоянию на утро 28 октября коронавирус в мире зафиксировали уже у 43,9 млн человек, за последние сутки — более 459 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии умерли 1 166 193 пациента, 29,7 млн человек выздоровели.

Источник: Berliner Morgenpost