Медики в Великобритании диагностировали еще 24 701 случай коронавируса, а также зафиксировали 310 смертей.

Показатели заболеваемости выросли на 1 816 случаев по сравнению с предыдущим периодом. В то же время смертность сократились на 57 — в прошлый вторник было 367 летальных случаев.

На фоне такой ситуации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сталкивается с возрастающим давлением сторонников введения более жестких ограничительных мер в стране.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 942 275 случаев заражения коронавирусом, при этом 45 675 людей умерло.

Подобная ситуация сложилась в Италии. Там за сутки зафиксировали рекордное количество случаев за последнее время — 24 991. Это почти на 3 тыс. случаев больше, чем выявили во вторник.

Кроме того, подтвердили 205 летальных исходов среди инфицированных, что ниже вчерашнего рекордного показателя.

В стране с начала пандемии зафиксировали более 589,7 тыс. случаев Covid-19, число смертей превышает отметку в 37,9 тыс.

В Европе снова фиксируют резкий рост количества случаев коронавируса. Правительства некоторых стран возвращаются к карантину и ужесточают наказание за его несоблюдение.