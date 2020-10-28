Еврокомиссия предлагает рамки минимальной зарплаты в странах ЕС

Европейская комиссия предлагает установить минимальную зарплату, что позволяет вести достойный образ жизни.

Это создаст основу для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого восстановления после кризиса, которую вызвала пандемия коронавируса, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кризис особенно больно ударил по секторах с большой долей низкооплачиваемых работников — клининговые услуги, розничная торговля, здравоохранение и долгосрочный уход, а также уход в интернатах.

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— Сейчас мы предлагаем рамки для минимальной заработной платы при полном уважении национальных традиций и свободы социальных партнеров, — пояснила она.

Почти 10% наемных работников в ЕС живут в бедности, отметил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит.

Минимальная зарплата есть во всех странах-членах ЕС. В 21 стране она установлена ​​законом, а в шести государствах ее размер обеспечивается исключительно коллективными договорами.

Директива обязывает государства законодательно закреплять минимальную зарплату, а также не устанавливает общий для союза минимальный уровень оплаты труда. Также она не устанавливает единую на всех сумму зарплаты.

Франция введет карантин

С 30 октября по 1 декабря на всей территории Франции вводится жесткий карантин, то есть возвращается режим самоизоляции.

Такое решение в уряде страны объяснили тем, что принятых ранее мер было недостаточно. Поэтому, чтобы остановить распространение коронавируса, напомнив, что за последний день заразились более 36 тыс. Французов.

Источник: ec.europa.eu