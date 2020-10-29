Бывший вице-президент США Джозеф Байден – главный конкурент Дональна Трампа на выборах президента – уже проголосовал вместе с супругой Джилл.

Об этом кандидат от Демократической партии сообщил в Twitter.

По данным американских СМИ, Байден голосовал досрочно в штате Делавэр, где побывал на публичных слушаниях о здравоохранении.

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За шесть дней до основного дня выборов в США так сделали уже более 75 млн из 250 млн американских избирателей.

Рейтинги кандидатов в президенты США

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

По данным общенационального опроса, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа на 11%.

В частности, на него готовы проголосовать 51% американцев, а за Трампа – 40%.