Президент Польши Дуда впервые прокомментировал протесты, которые начались в стране после решения Конституционного суда о существенном ограничении права на аборт.

Он считает, что решение необходимо подкорректировать, а в случае необходимости он готов идти на компромисс.

— Несмотря ни на что, я надеюсь, что Конституционный суд даст время, чтобы это положение можно было доработать, — заявил Дуда.

Запрет абортов

22 октября Конституционный суд Польши почти полностью запретил аборты. Он признал незаконными аборты, если у женщины есть нарушения в развитии плода, угрожающие жизни ребенка.

98% абортов в Польше происходят именно по этой причине.

Когда решение вступит в силу, аборты будут разрешены только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери. В Совете ЕС считают такое решение нарушением прав женщин.

Из-за этого тысячи людей в большинстве городов Польши вышли на протесты и уже седьмой день требую отмены этого запрета.

Источник: Polsat News