Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Польше, которые начались после решения Конституционного суда об ограничении прав на аборты.

По его словам, Польша хотела устроить мятеж на территории Беларуси, но получила его сама. Кроме того, Лукашенко сообщил, что в соседней стране ситуация сложная. Ведь на протесты вышли женщины, а не мужчины с сомнительным образом жизни.

Читайте: Перешли красную черту. Лукашенко назвал забастовку белорусов терроризмом

— Там рабочие поднялись и госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать только из-за абортов. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента преимущества не было. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас, — отметил Лукашенко.

Также он добавил, что в Польше очень большой разрыв между богатыми и бедными, что и провоцирует победного протесты.

— Полякам нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать, — сказал Лукашенко.

Протесты в Польше

22 октября Конституционный суд Польши почти полностью запретил аборты. Он признал незаконными аборты, если у женщины есть нарушения в развитии плода, угрожающие жизни ребенка. Аборты будут разрешены только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери.

В Совете ЕС считают такое решение нарушением прав женщин. На улице Польше сотни женщин вышли на акции протеста в уже седьмой день требуют отменить решение. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что принято решение нужно откорректировать.

Источник: Белта