Страна переживает вторую волну протестов — МВД Беларуси

Правоохранительным органам Беларуси удалось в течение трех дней 9-11 августа сбить первую волну протестов.
Сейчас в стране наблюдается вторая волна, заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала Беларусь 1.
— Нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел, — рассказал он о второй волне протестов.
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В качестве примера, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев приводит факт поджога здания ГАИ в Мозыре в ночь на 28 октября.
Протесты в Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется террористическая война. В стране протесты стали более радикальными и протестующие уже перешли ”красную линию”.
Лукашенко назвал действия бастующих, которые пытались блокировать работу железной дороги, террористической угрозой.
Источник: Беларусь 1