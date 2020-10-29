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Факты / Мир

Страна переживает вторую волну протестов — МВД Беларуси

Правоохранительным органам Беларуси удалось в течение трех дней 9-11 августа сбить первую волну протестов.

Сейчас в стране наблюдается вторая волна, заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала Беларусь 1.

— Нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел, — рассказал он о второй волне протестов.

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В качестве примера, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев приводит факт поджога здания ГАИ в Мозыре в ночь на 28 октября.

Протесты в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется террористическая война. В стране протесты стали более радикальными и протестующие уже перешли ”красную линию”.

Лукашенко назвал действия бастующих, которые пытались блокировать работу железной дороги, террористической угрозой.

Источник: Беларусь 1

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