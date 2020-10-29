Лукашенко приказал не признавать дипломы, выданные за рубежом

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что поручил правительству принять меры для того, чтобы в Беларуси не признавали дипломы, полученные за границей.

Лукашенко считает, что за границей белорусским студентам “промывают мозги”, настраивая против нынешней власти.

— Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну…, — сказал Лукашенко.

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Лукашенко требует выгонять оппозиционеров из вузов Беларуси

На протесты в Беларуси против правления Лукашенко регулярно выходят студенты разных вузов.

Недавно самопровозглашенный президент потребовал отчислять из образовательных учреждений студентов, которые выходит на улицы, чтобы принять участие в несанкционированных акциях протеста.

При этом Лукашенко заявил, что там есть 10−15 идейных человек, а остальные якобы идут, чтобы их “не назвали предателями”.

28 октября стало известно об отчислении 18 студентов одного из белорусских университетов.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by