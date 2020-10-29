Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о подготовке страны к вакцинации от коронавируса. Правительство страны работает над этическими рекомендациями относительно того, кому должны быть доступны вакцины.

По словам Ангелы Меркель, ситуация с коронавируса в Германии драматична. Количество новых заражений резко возросло за последние несколько недель. Также увеличилось количество пациентов в реанимации и теперь многие органы здравоохранения находятся на пределе.

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— Такая динамика доведет до краха наши отделения интенсивной терапии. В начале холодного времени года мы находимся в драматической ситуации. Это влияет на всех нас, — сказала она.

Кроме того канцлер Германия отметила, что решение о мягком локдаун необходимо, поскольку многие органы здравоохранения находятся на пределе.

Карантин в Германии

С 2 ноября до конца месяца в Германии усиливают карантин. Канцлер Ангела Меркель собирается обсудить с главами федеральных земель закрытия баров, развлекательных центров и гостиниц, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирус.

Источник: DW