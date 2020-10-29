Сингапурский стартап Breathonix представил новую разработку для тестирования на Covid-19, которая показывает результат в течение одной минуты.
Аппарат похож на респираторную трубку с одноразовой насадкой, в которую надо подышать.
Пилотное исследование с участием 180 добровольцев показало, что изобретенный аппарат диагностировал коронавирус с точностью более 90%.
Еще одни плюс — цена, ведь он на 70% дешевле, чем часто используемые ПЦР-тесты. Компания рассчитывает получать $20 за один тест.
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Клинические испытания продолжаются, и еще необходимы дополнительные тесты для дальнейшего повышения точности технологии.
Разработчики тестера надеются получить разрешение на свое изобретение от регуляторных органов в начале следующего года.
ПЦР-тесты
Эффективный методом определения коронавирусоной инфекции является ПЦР-тестирование.
Однако из-за большого ажиотажа на эту услугу в Украине появился черный рынок.
Подробнее о ПЦР-тестировании на коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Cision PR Newswire