Сингапурский стартап Breathonix представил новую разработку для тестирования на Covid-19, которая показывает результат в течение одной минуты.

Аппарат похож на респираторную трубку с одноразовой насадкой, в которую надо подышать.

Пилотное исследование с участием 180 добровольцев показало, что изобретенный аппарат диагностировал коронавирус с точностью более 90%.

Еще одни плюс — цена, ведь он на 70% дешевле, чем часто используемые ПЦР-тесты. Компания рассчитывает получать $20 за один тест.

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Клинические испытания продолжаются, и еще необходимы дополнительные тесты для дальнейшего повышения точности технологии.

Разработчики тестера надеются получить разрешение на свое изобретение от регуляторных органов в начале следующего года.

ПЦР-тесты

Эффективный методом определения коронавирусоной инфекции является ПЦР-тестирование.

Однако из-за большого ажиотажа на эту услугу в Украине появился черный рынок.

Подробнее о ПЦР-тестировании на коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Cision PR Newswire