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Факты / Мир

В Беларуси отчисленным студентам вручают повестки в военкомат

В Беларуси военные комиссары дежурят в деканатах университетов и выдают повестки отчислен студентам.

Только с Белорусского национального технического университета отчислили 52 человека, пишет издание Наша Нива.

По данным издания на 29 октября, с Брестского государственного технического университета отчислили девять студентов, из Минского медицинского университета — 21.

Читайте: Протесты в Белоруссии: Лукашенко пригрозил студентам отчислением

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал отчислить студентов, участвующих в акциях протеста.

Лукашенко закрыл границы страны

 Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу с 29 октября.

Сообщение о людях, которые не могут въехать в страну поступают из пунктов пропуска с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной.

По словам оперативного дежурного одного из пунктов пропуска Гродненской пограничной службы, граница с Литвой закрыто. Пропускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.

Источник: Наша Ніва

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