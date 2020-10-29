Порноактер Хуан Мелесио, который живет в американском городе Уильтон-Мэнорс решил уйти в политику. 42-летний мужчина баллотировался в городской совет.

Он уверен, что его карьера в порно никак не должна влиять на представление о нем, как о человеке.

— Порноактерам платят за то, чтобы они развлекали вас и воплощали в жизнь наши фантазии. Когда они не снимаются в фильмах, они живут такой же жизнью, как и другие люди, — отметил Мелесио.

Также он добавил, что политики в своих костюмах похожи на профессионалов, однако это не убирает их лицемерия и лжи, от которых люди уже устали.

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Уильтон-Мэнорс — считается вторым городом в США по проценту гомосексуальных жителей.

Мелесио — открытый гей и находится в браке с мужчиной. Актер отметил, что считает город слишком сконцентрированным на проблемах геев.

— Не хочу, чтобы гетеросексуальные люди чувствовали себя некомфортно в своем городе, — заявил Мелесио.

К слову, Мелесио входит в список 25 самых популярных порноактеров-геев, а играет он в фильмах для взрослых с 2008 года.

В США пастор стала стриптизершей

Николь Митчелл из Миннесоты (США) работала пастором-евангелистом, однако со временем она ушла из церкви и стала стриптизершей. Сначала она фотографировалась обнажено ради удовольствия, а затем для заработка. В результате девушка ушла из сферы теологии и посвятила себя стриптизу.

Источник: Miami New Times