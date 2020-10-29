29 октября ситуация с коронавирусом в мире и Украине не улучшается. Европа продолжает ужесточать противоэпидемические меры и планирует проводить вакцинацию, а Украина готовится ввести новый метод диагностики Covid-19.

По состоянию на четверг в мире подтвердили более 44,4 млн случаев коронавируса, болезнь унесла жизни более 1,1 млн пациентов.

Самая сложная эпидситуация в США, Индии, РФ. В октябре в антирейтинге по распространению Covid-19 поднялись и европейские страны — Франция, Великобритания, Германия.

В связи с этим в странах ужесточают карантин. С 30 октября по 1 декабря 2020 года во Франции вводят жесткие меры, при которых обязательным является соблюдение режима самоизоляции.

А Германия закрывает театры, кино, парки развлечений, салоны красоты, тату и массажа. Меры начнут действовать с 2 ноября.

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Кроме того, в Германии планируют до конца года вакцинировать всех граждан против коронавируса. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

В Украине также сложная ситуация с Covid-19. Страна занимает в антирейтинге уже 20 место, хотя почти все лето и в сентябре находилась на 25-ом.

29 октября в стране подтвердили 370 417 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки — 7 342 новых.

Самой сложной эпидситуация продолжает быть в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Лидером по количеству больных среди городов является Киев — 36 027 подтвержденных случаев коронавируса и 577 новых.

В стране действует карантин — он продлится до 31 декабря 2020 года.

В четверг Минздрав заявил, что в стране вводят новый метод диагностики коронавируса. Его будут проводить с помощью быстрых тестов на антигены.

Нововведение обойдется бюджету в 2 млрд грн, деньги выделят из Фонда по борьбе с Covid-19.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 29 октября, в стране вирус забрал жизни 6 868 людей, за сутки — 113 пациентов.

Выздороветь удалось 151 632 украинцам, за день — 2 990 гражданам.

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