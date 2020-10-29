Ученые Базельского университета, Высшей школы Цюриха и испанского проекту SeqCovid считают, что вторая волна пандемии в Европе вызвана мутированным штаммом коронавируса 20A.EU1. Его обнаружили в Испании этим летом.

Впервые новый вид коронавируса заметили в июне. Им заболели фермеры с северо-востока Испании. В Европе его распространили туристы, которые отдыхали в стране.

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Еще в июле мутировавший вирус был в шести европейских странах. А уже в октябре он распространился на 12 держав. Его обнаружили в Гонконге и Новой Зеландии.

Генетик Эмма Хоркрофт, которая также работает над исследованиями коронавируса, считает, что стремительное распространение 20A.EU1 указывает на пренебрежение карантинными мерами.

Новый вирус 20A.EU1 не похож на распространенную версию Sars-Cov-2. Пока что ученые не исследовали, может ли мутировавший вирус вызвать большую смертность пациентов.

Коронавирус в Европе

В Европе продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. Германия, Польша, Чехия, Великобритания, Франция и Швейцария вводят жесткий карантин. В странах обязательный масочный режим, закрывают учебные заведения и места общественного скопления.

Источник: Business Insider

Фото: Dreamstime