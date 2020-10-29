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Факты / Мир

Выборы в США: 75 млн американцев проголосовали досрочно

За шесть дней до основного дня выборов с 250 млн американских избирателей проголосовало уже более 75 млн — эксперты ожидают рекордную явку избирателей.

В 2016 году на выборах президента США в целом отдали свой голос 138, 8 млн избирателей.

Около двух третей тех, кто уже проголосовал отправили свои бюллетени по почте, а остальные голосовали на досрочно открытых избирательных участках по всей стране.

В общем наибольшей была явка в 1908 году, когда проголосовали 65% избирателей, тогда 27-м президентом США стал республиканец Уильям Говард Тафт.

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Рейтинг кандидатов

Кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа на 11%. Такие данные наводит CNBC по результатам общенационального опроса общественного мнения.

За Байдена на грядущих президентских выборах готовы проголосовать 51% опрошенных, за Трампа — 40%.

Выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 3 ноября.

Источник: United States Election Project 

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