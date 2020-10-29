По состоянию на утро 29 октября в мире зафиксировали 44 401 826 случаев заражения коронавирусом.
Из-за осложнений от Covid-19 в мире умерли 1 173 292 пациента.
В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 20 место.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 8 855 433;
- Индия — 7 990 322;
- Бразилия — 5 468 270;
- Россия — 1 553 028;
- Франция — 1 280 215.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 227 673;
- Бразилия — 158 456;
- Индия — 120 010;
- Мексика — 90 309;
- Великобритания — 45 765.
Карантин в мире
С 30 октября до 1 декабря на всей территории Франции вводится жесткий карантин, то есть возвращается режим самоизоляции.
Швейцария ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В стране вводят комендантский час, который затронет работу заведения общественного питания. Новые ограничения начнут действовать с 29 октября.
В Германии со 2 ноября до конца месяца ужесточают карантин. Планируют закрыть театры, кинотеатры и концертные залы, аттракционы и парки развлечений, спортзалы, бассейны, бары, рестораны и пабы (кроме еды на вынос), косметические салоны, тату-салоны и массажные салоны.
Коронавирус в мире
Для сравнения, 28 октября коронавирус в мире зафиксировали у 43,9 млн человек, за последние сутки — более 459 тыс. новых случаев.
За весь период пандемии умерли 1 166 193 пациента, 29,7 млн человек выздоровели.