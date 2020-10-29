По состоянию на утро 29 октября в мире зафиксировали 44 401 826 случаев заражения коронавирусом.

Из-за осложнений от Covid-19 в мире умерли 1 173 292 пациента.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 20 место.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 8 855 433;

Индия — 7 990 322;

Бразилия — 5 468 270;

Россия — 1 553 028;

Франция — 1 280 215.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 227 673;

Бразилия — 158 456;

Индия — 120 010;

Мексика — 90 309;

Великобритания — 45 765.

Карантин в мире

С 30 октября до 1 декабря на всей территории Франции вводится жесткий карантин, то есть возвращается режим самоизоляции.

Швейцария ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В стране вводят комендантский час, который затронет работу заведения общественного питания. Новые ограничения начнут действовать с 29 октября.

В Германии со 2 ноября до конца месяца ужесточают карантин. Планируют закрыть театры, кинотеатры и концертные залы, аттракционы и парки развлечений, спортзалы, бассейны, бары, рестораны и пабы (кроме еды на вынос), косметические салоны, тату-салоны и массажные салоны.

Коронавирус в мире

Для сравнения, 28 октября коронавирус в мире зафиксировали у 43,9 млн человек, за последние сутки — более 459 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии умерли 1 166 193 пациента, 29,7 млн человек выздоровели.