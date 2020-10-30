Ученые обнаружили новый симптом, который появляется у больных коронавирусом. У таких пациентов фиксируется раздражение на пальцах ног, которое напоминает обморожение.

Об этом заявили исследователи Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии.

Этот симптом чаще всего проявляется в легкой форме, однако возможно и осложнение в виде опухания ступней.

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По данным исследования, у больных коронавиурсом такое проявление болезни наблюдалось в период от одной до четырех недель.

Организации создали общий список больных, которые заявили о подобном симптоме. Сейчас они уточняют информацию о его проявлении.

Симптомы коронавируса

Список симптомов, которые проявляются у больных коронавирусом, постоянно растет, ученые постоянно делают новые открытия.

Однако главными и наиболее характерными проявлениями болезни являются температура, потеря обоняния и утрудненное дыхание.

Подробнее о симптомах коронавируса по днях читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Telegraph