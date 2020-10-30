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Факты / Мир

Больницы под прицелом: в США готовятся к масштабным атакам хакеров

В США готовятся к возможным хакерским атакам, во время которых может пострадать система здравоохранения страны.

Такие прогнозы озвучили в Агентстве по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также в Федеральном бюро расследований.

Киберзлоумышленники могут блокировать компьютеры больниц, взламывать системы, после чего требовать деньги за возобновление доступа к работе.

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Они могут использовать программы-вымогатели, во время применения которых происходит шифрование данных в системах, расшифровку хакеры предоставляют только за деньги.

Силовые службы готовятся к возможной атаке и планируют не допустить масштабных сбоев в системе.

Хакерская атака накануне выборов

В США готовилась хакерская атака, в результате которой могла пострадать избирательная инфраструктура страны.

Компания Microsoft обнаружила и предотвратила операцию.

Подробнее о хакерской атаке в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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