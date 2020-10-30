Литва поставила под сомнение закрытие границы с Беларусью через Covid-19

Официальный Вильньюс не получал никаких дипломатических сообщений о том, что Беларусь закрывает свою границу с Литвой.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Антанас Линкявичюс.

В то же время он заверил, что причина такого политического шага не может быть связана только с пандемией Covid-19.

— В министерство никаких предупреждений, никакой информации не поступало. Не думаю, что ситуация с коронавирусом могла стать главной причиной, — заявил политик.

Отмечается, что пересекать границу не разрешается не только литовцам, но и белорусам.

В то же время пограничники пропускают грузовики, пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск работает без ограничений.

Лукашенко закрыл границу с Украиной, Польшей и Литвой

Решение о закрытии границы Беларуси с тремя соседними государствами — Украиной, Польшей и Литвой — Александр Лукашенко принял в четверг, 29 октября.

В пробках на границах застряли сотни автомобилей, а вот работу аэропортов никто не останавливал. Такой шаг вызван эпидемиологической ситуацией с коронавируса.

В то же время границу с Россией, где зарегистрировано уже более 1,5 млн случаев коронавируса, Лукашенко закрывать отказался.