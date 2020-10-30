Статистика коронавируса в мире на 30 октября свидетельствует о 44 945 080 больных за все время пандемии. За сутки обнаружили еще 500 тыс. случаев.
Осложнения, вызванные Covid-19, унесли жизни 1 180 317 человек, за сутки — свыше 7 тыс.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 8 944 632;
- Индия — 8 040 203;
- Бразилия — 5 494 376;
- Россия — 1 570 446;
- Франция — 1 327 852.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 228 647;
- Бразилия — 158 969;
- Индия — 120 527;
- Мексика — 90 773;
- Великобритания — 46 045.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Карантин в Европе
Со 2 ноября Германия закрывает театры, кино, парки развлечений, салоны красоты, тату и массажа.
Кроме того, в Германии планируют до конца года вакцинировать всех граждан против коронавируса.
В Испании из-за ухудшения эпидситуации карантин продлили до мая 2021 года. Такое решение приняло правительство страны.
Коронавирус 29 октября
Для сравнения, по состоянию на утро 29 октября коронавирус в мире зафиксировали у 44 401 826 людей.
Из-за осложнений после Covid-19 в мире умерли 1 173 292 пациента.