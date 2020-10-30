Статистика коронавируса в мире на 30 октября свидетельствует о 44 945 080 больных за все время пандемии. За сутки обнаружили еще 500 тыс. случаев.

Осложнения, вызванные Covid-19, унесли жизни 1 180 317 человек, за сутки — свыше 7 тыс.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 8 944 632;

Индия — 8 040 203;

Бразилия — 5 494 376;

Россия — 1 570 446;

Франция — 1 327 852.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 228 647;

Бразилия — 158 969;

Индия — 120 527;

Мексика — 90 773;

Великобритания — 46 045.

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Карантин в Европе

Со 2 ноября Германия закрывает театры, кино, парки развлечений, салоны красоты, тату и массажа.

Кроме того, в Германии планируют до конца года вакцинировать всех граждан против коронавируса.

В Испании из-за ухудшения эпидситуации карантин продлили до мая 2021 года. Такое решение приняло правительство страны.

Коронавирус 29 октября

Для сравнения, по состоянию на утро 29 октября коронавирус в мире зафиксировали у 44 401 826 людей.

Из-за осложнений после Covid-19 в мире умерли 1 173 292 пациента.