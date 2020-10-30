В Албании обнаружили яхту с четырьмя украинцами.
Судно зафиксировали в порту города Влера.
Украинцы путешествовали из Турции в Черногорию. Но, по их словам, у них закончилось топливо, поэтому они остановились в порту албанского города.
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Граждан Украины обвинили в нарушении границы Албании. Местные правоохранители подозревают, что яхту могли использовать в незаконных целях.
Задержание украинских туристов в Греции
4 июля в аэропорту Афин задержали 17 украинских туристов.
Граждан Украины не пустили в Грецию из-за карантинных ограничений.
15 взрослых и двое детей находились в полицейском участке аэропорта Афин, ожидая обратного рейса в Украину.
Подробнее о задержании украинцев в Греции читайте на Фактах ICTV.
Источник: Балканский обозреватель