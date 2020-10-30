Президент США Дональд Трамп заявил, что он не только отличается от остальных американских политиков, но и не считает себя политиком вообще.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

— Если я и не выступаю как типичный политик в Вашингтоне, то это потому, что я не политик. Если я не всегда играю по правилам, установленным в Вашингтоне, то это потому, что меня выбрали бороться за вас — сильнее, чем любой раньше! — заверил глава Белого дома.

If I don’t sound like a typical Washington politician, it’s because I’m NOT a politician. If I don’t always play by the rules of the Washington Establishment, it’s because I was elected to fight for YOU, harder than anyone ever has before! https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/kCtPkRWdY4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020

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Дональд Трамп также призвал американцев проголосовать за него 3 ноября.

По результатам общенационального опроса общественного мнения, кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа на 11%.

За Байдена на президентских выборах готовы проголосовать 51% опрошенных, за Трампа — 40%.