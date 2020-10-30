Выборы в США: как Трамп и Байден ведут борьбу за “колеблющиеся” штаты

Меньше недели осталось у Дональда Трампа и Джо Байдена на борьбу за место в Белом Доме. Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября. У Байдена пока рейтинги высокие, по данным американской базы опросов FiveThirtyEight.

Согласно с исследованием IBD/TIPP Trump vs. Biden по состоянию на 23 октября за демократа готовы были отдать голоса 51% жителей Америки, а за действующего президента-республиканца – 45%. Еще печальнее прогнозы для Трампа от организаторов опроса USC Dornsife Presidential Election Poll — его рейтинг 42%, а Байдена — 53%.

Но даже если Байден получит большинство голосов американцев, это не означает победы. Во время выборов в 2016 году за Хиллари Клинтон проголосовали больше людей, а президентом стал Трамп. Чтобы возглавить государство, кандидату нужно победить в каждом штате.

“Колеблющиеся” штаты — основное поле битвы

После всенародного дня выборов, происходит голосование Коллегии избирателей. Их делегируют от каждого штата, количество зависит от населения. Например, от Калифорнии их 55, а от Колумбии — три. Повсюду, кроме Мэна и Небраски, победитель получает все голоса выборщиков.

Некоторые штаты годами, а то и десятилетиями, голосуют одинаково. Республиканцы побеждают в Миссисипи, Алабаме, Южной Каролине. Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Йорк — территория демократов. А есть так называемые колеблющиеся штаты. За них идет ожесточенная борьба.

— Есть 13 штатов, которые с 2000 года голосовали и за республиканцев, и за демократов. На Западе — Невада с шестью голосами избирателей, Колорадо с девятью, Нью-Мексико с пятью. На Среднем Западе — Айова (шесть), Висконсин (10), Мичиган (16), Пенсильвания (20). Три последних важны, потому что президент Трамп выиграл там в прошлый раз. Также важно упомянуть Северную Каролину и Флориду. Флорида — это классический колеблющийся штат, — говорит Джон МакГенри, вице-президент в North Star Opinion Research.

Во Флориде борьба за голоса латиноамериканцев

Так исторически сложилось, что с 1924 года тот, кто побеждает во Флориде, становится президентом. Именно этот штат помог Джорджу Бушу-младшему в 2000 году обогнать Альберта Гора. Во время выборов-2016 кандидаты ездили во Флориду чаще всего – 72 поездки.

Именно во Флориду прежде всего отправился и Дональд Трамп, оправившись от коронавируса. И именно там он проголосовал досрочно. Во Флориде зарегистрировался в прошлом году, потому что в родном Нью-Йорке, объяснял, к нему плохо относятся.

— Флорида действительно уникальна. Это один из крупнейших штатов в стране. Очень точное распределение электората. Более 60% — белого населения. Четверть — испанского происхождения, примерно 20% — афроамериканцев, — говорит директор Института публичной политики Международного университета Флориды Брайан Фонсека.

Афроамериканцы голосуют преимущественно за демократов. Поэтому Трамп и Байден сосредоточились на борьбе за голоса избирателей латиноамериканского происхождения.

Запугивают электорат друг другом. Трамп критикует соперника за то, что тот якобы отдал рабочие места китайцам.

— В 1996 году Байден проголосовал за налоговый законопроект, который уничтожил процветающую фармацевтическую промышленность Пуэрто-Рико. В результате тысячи рабочих мест отдали Китаю. Я отменю катастрофическое решение Байдена, — сказал Трамп.

А еще действующий президент пытается заручиться поддержкой антикоммунистической кубинской диаспоры. Для этого вводит санкции против Кубы.

— У нас есть большая испаноязычная община в Майами, которую можно назвать типично кубинской. Кубинские избиратели, как правило, голосуют за республиканцев. Территорию от Орландо до Дейтона-Бич называют более пуэрто-риканской или мексиканской. Эти избиратели, как правило, более демократичные, — говорит Джон МакГенри.

На встрече с пуэрто-риканской общиной Байден критиковал иммиграционную политику Трампа, а также призвал повысить заработные платы работникам латиноамериканского происхождения.

Помог Байдену и Майкл Блумберг, выделив $100 млн на кампанию во Флориде.

Мичиган: Трамп ведет борьбу за сельское население, Байден — за городское

Еще один важный для обоих кандидатов штат — Мичиган. От него 16 выборщиков.

Штатом, который колеблется, стал на прошлых выборах, впервые с 1988 года поддержав кандидата от республиканцев. Трампу тогда удалось убедить рабочих проголосовать за себя.

— Он кампанию строил вокруг тем торговли и запрета Форда строить заводы в Мексике. Очень резонировало с настроениями рабочих, — говорит Чэд Ливенгуд, старший политический редактор в Crain’s Detrot business.

Но поскольку экономическая ситуация не улучшилась, штат и до сих пор колеблится. Сейчас Трамп делает ставку на сельское население. Байден же ориентируется на рабочий класс и на городское население, которое традиционно больше голосует за демократов.

Висконсин – сельский штат, который сохраняет нейтралитет

Как и Мичиган, Висконсин в 2016 году был синим, то есть штатом, который стабильно голосовал за демократов. Избирателей в коллегию от него уходит 10, поэтому борьба за эти голоса серьезная.

80% населения — белые, но летом здесь были протесты из-за того, что полицейские стреляли в афроамериканца в Кеноше, поэтому расовый вопрос здесь острый.

Висконсин — фермерский край, но в последнее время дела у местных фермеров не очень, около 20% производств закрылись. Многие местные жители называют себя независимыми, поэтому каждый раз голосуют за разных кандидатов. На предыдущих выборах демократ Хиллари Клинтон не смогла покорить рабочий класс. Поэтому Байден теперь делает ставку именно на него.

Согласно опросам в основных колеблющихся штатах, как и в целом по стране, побеждает Байден. Во Флориде у него 48,8%, у Трампа — 46,4%. В Мичигане — 50 против 42. В Висконсине — 50 против 44.

Кандидаты в последние недели активно гастролировали по стране. Правда, Трамп организовывал традиционные многотысячные встречи в обычном режиме. А Байден — с соблюдением карантинных норм, иногда в формате drive-in, когда из машин слушатели не выходят.

Ольга Читайло