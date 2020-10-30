Лидеры стран Евросоюза провели экстренную видеоконференцию по пандемии коронавируса, во время которой решили создать единую стратегию по тестированию, отслеживанию контактов и вакцинации.

Причиной такого решения стало то, что в странах ЕС системы тестирования и отслеживания перемещений граждан до сих пор не согласованы между собой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что комиссия уже выделила €220 млн на программу по безопасной транспортировке пациентов с Covid-19 между больницами стран ЕС, однако все еще необходимо наладить канал обмена информацией.

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Кроме этого, встал также вопрос борьбы с ложными новостями на тему коронавируса.

Также глава комиссии предупредила, что новые карантинные меры могут ввести надолго, а согласно им, невынужденные перемещения людей через границы ЕС нежелательны.

Карантин в Европе

Из-за стремительного распространения коронавируса, европейские страны в течение октября начали усиливать противоэпидемические меры.

Ограничение ввели в Испании, Италии, Германии, Франции, Болгарии, Словакии, Чехии, Польши, Швейцарии.