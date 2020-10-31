Австрия вводить новые карантинные ограничения, которые вступят в силу во вторник, 3 ноября.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Согласно распоряжению властей, для граждан будет действовать ограничение на выход из дома с 20.00 по 06.00.

Покинуть жилье в ночные часы можно только для выполнения работы, помощи нуждающимся, прогулок, посещения магазина и в случае возникновения угрозы жизни.

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Также закроются предприятия общепита и отели, рестораны смогут работать только навынос, а ученики старших классов и университетов перейдут на дистанционное обучение.

О намерениях усилить карантин Курц сообщил еще 26 октября.

Он отметил, что ситуация в больницах будет иметь решающее значение для определения необходимости повторного локдауну.