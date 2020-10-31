Статистика распространения коронавируса в мире на 31 октября свидетельствует о 45 595 575 больных за все время пандемии. За сутки обнаружили еще 650 тыс. случаев.
Из-за осложнений, вызванных Covid-19, от начала пандемии умерли уже 1 188 866 человек, за сутки — более 8,5 тыс.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 9 044 255;
- Индия — 8 137 119;
- Бразилия — 5 516 658;
- Россия — 1 588 433;
- Франция — 1 377 347.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 229 696;
- Бразилия — 159 477;
- Индия — 121 641;
- Мексика — 912 89;
- Великобритания — 46 319.
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Карантин в мире
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ряд стран усиливают карантин. Так, с 30 октября на всей территории Франции ввели жесткий карантин и вернули режим самоизоляции.
А в Испании карантин продлили до мая 2021 года. Со 2 ноября Германия планирует закрыть театры, кино, парки развлечений, салоны красоты, тату и массажа.
В Швейцарии вводят комендантский час, из-за чего изменится график работы заведений общественного питания.
Ввела до 3 ноября комендантский час и Чехия. Гражданам запрещается выходить на улицу с 21.00 до 5.00, однако разрешается выгул собак в пределах 500 м от дома.
Коронавирус в мире
Для сравнения, 30 октября коронавирус в мире зафиксировали у 44,9 млнчеловек, за последние сутки было 500 тыс. новых случаев.
За весь период пандемии от Covid-19 умерли 1 180 317 пациентов.