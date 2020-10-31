Статистика распространения коронавируса в мире на 31 октября свидетельствует о 45 595 575 больных за все время пандемии. За сутки обнаружили еще 650 тыс. случаев.

Из-за осложнений, вызванных Covid-19, от начала пандемии умерли уже 1 188 866 человек, за сутки — более 8,5 тыс.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 9 044 255;

Индия — 8 137 119;

Бразилия — 5 516 658;

Россия — 1 588 433;

Франция — 1 377 347.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 229 696;

Бразилия — 159 477;

Индия — 121 641;

Мексика — 912 89;

Великобритания — 46 319.

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Карантин в мире

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ряд стран усиливают карантин. Так, с 30 октября на всей территории Франции ввели жесткий карантин и вернули режим самоизоляции.

А в Испании карантин продлили до мая 2021 года. Со 2 ноября Германия планирует закрыть театры, кино, парки развлечений, салоны красоты, тату и массажа.

В Швейцарии вводят комендантский час, из-за чего изменится график работы заведений общественного питания.

Ввела до 3 ноября комендантский час и Чехия. Гражданам запрещается выходить на улицу с 21.00 до 5.00, однако разрешается выгул собак в пределах 500 м от дома.

Коронавирус в мире

Для сравнения, 30 октября коронавирус в мире зафиксировали у 44,9 млнчеловек, за последние сутки было 500 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии от Covid-19 умерли 1 180 317 пациентов.