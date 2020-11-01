По состоянию на 1 ноября 2020 года коронавирусом в мире заболели более 46,3 млн жителей планеты.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,2 млн пациентов.

Преодолели болезнь 33,4 млн больных.

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Страны, где больше всего случаев Covid-19

США — 9 402 590;

Индия — 8 184 082;

Бразилия — 5 535 605;

Россия — 1 618 116;

Франция — 1 367 625.

Лидеры по количеству смертей

США — 236 072;

Бразилия — 159 902;

Индия — 122 149;

Мексика — 91 753;

Великобритания — 46 555.

Где больше всего тех, кто выздоровел

Индия — 7 491 513;

США — 6 062 438;

Бразилия — 4 972 898;

Россия — 1 215 414;

Аргентина — 973 939.

Украина занимает в этом антирейтинге 21 место.

Карантин в мире

В Великобритании планируют в ближайшее время ввести жесткий карантин. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Об усилении мер сообщили и власти Австрии. В стране с 3 ноября вводят новые запреты — для всех граждан будет действовать ограничение на выход из дома с 20.00 до 06.00.

До этого меры уже ужесточили во Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Чехии, Польше.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире 31 октября, Covid-19 подтвердили у более 45,5 млн человек.

Суточный прирост составил 650 тыс. новых больных.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,1 млн людей.