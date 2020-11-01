Более 50 человек — в Турции назвали количество жертв землетрясения

В Турции назвали количество жертв, пострадавших в результате мощного землетрясения 30 октября. По состоянию на 1 ноября известно о 51 летальном случае.

Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 214 человек сейчас находятся в больнице, еще 682 уже выписали.

В пятницу в результате землетрясения получили ранения по меньшей мере 896 граждан. Спасатели продолжают поисковые работы.

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Землетрясение в Греции и Турции

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое дошло до Греции и Турции. Магнитуду стихии оценивают в 7.0 баллов.

В результате землетрясения поднялся уровень воды на местных пляжах, город Измир накрыло водой.

Разрушенная инфраструктура и жилые дома, которые находились в прибрежной зоне.

Источник: Anadolu