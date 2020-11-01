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Факты / Мир

В Словакии 50% населения бесплатно протестировали на Covid-19

В Словакии за один день 50% жителей страны протестовали на коронавирус, чтобы остановить вторую волну эпидемии.

Министр обороны Словакии Ярослав Наг отметил, что с 2,58 миллиона словаков, которые прошли тестирование, 25 850 (около 1%) получили положительные результаты и теперь должны отправиться на самоизоляцию.

Для проведения тестирования привлекли более 40 тыс. медиков, а также отряды солдат, полицию, госслужащих и волонтеров. Всего в стране открыли около 5 тыс. пунктов тестирования.

Сам тест является бесплатным и добровольным, однако те, кто отказываются его делать, также вынуждены будут сидеть на самоизоляции.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился за давление на людей для участия в тестировании, но заявил, что требование обосновано.

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Локдаун в Британии

С 5 ноября до 2 декабря в Великобритании объявлен общенациональный карантин. На этот период в стране закроются пабы, рестораны и второстепенные предприятия, включая парикмахерские и тренажерные залы. Школы, университеты и детские площадки останутся открытыми.

Гражданам не рекомендуют покидать свои дома.

Источник: The Guardian

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