В Австралии за сутки не обнаружили ни одного случая Covid-19

По состоянию на 1 ноября в Австралии не обнаружили ни одного случая коронавируса. Такой результат наблюдался в последний раз еще в июне.

Власти прогнозируют ослабление карантинных мероприятий в ближайшее время.

— Спасибо всем нашим работникам здравоохранения. Вы удивительные! Также выражаю благодарность австралийскому народу, — заявил министр здравоохранения Грег Хант.

Читайте: 46,3 млн больных и заполненные койки — карантин в Украине и мире 1 ноября 2020

Кроме того, в Австралии зафиксирована одна из самых низких динамик заболеваемости. Всего коронавирусом инфицировалось около 27, 5 тыс. граждан, 900 из них умерли.

В штате Виктория, где умерло наибольше больных, были введены строгие правила. Люди оставались дома и придерживались комендантского часа.

Бесплатная вакцина в Австралии

В августе власти Австралии заключили соглашение на поставку с британскими производителями вакцины. Если препарат успешно пройдет испытания, более 25 млн австралийцев смогут получить его бесплатно.