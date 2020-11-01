PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

В Австралии за сутки не обнаружили ни одного случая Covid-19

По состоянию на 1 ноября в Австралии не обнаружили ни одного случая коронавируса. Такой результат наблюдался в последний раз еще в июне.

Власти прогнозируют ослабление карантинных мероприятий в ближайшее время.

— Спасибо всем нашим работникам здравоохранения. Вы удивительные! Также выражаю благодарность австралийскому народу, — заявил министр здравоохранения Грег Хант.

Читайте: 46,3 млн больных и заполненные койки — карантин в Украине и мире 1 ноября 2020

Кроме того, в Австралии зафиксирована одна из самых низких динамик заболеваемости. Всего коронавирусом инфицировалось около 27, 5 тыс. граждан, 900 из них умерли.

В штате Виктория, где умерло наибольше больных, были введены строгие правила. Люди оставались дома и придерживались комендантского часа.

Бесплатная вакцина в Австралии

В августе власти Австралии заключили соглашение на поставку с британскими производителями вакцины. Если препарат успешно пройдет испытания, более 25 млн австралийцев смогут получить его бесплатно.

Источник: ВВС

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка