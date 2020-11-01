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Факты / Мир

Вакцина от коронавируса: в Израиле проводят тестирования на людях

В Израиле начали тестирование вакцины от коронавируса на людях. В первом этапе примут участие 80 добровольцев, в декабре количество увеличится до 960. Если все пройдет по плану, в апреле-мае привлекут 30 тыс. желающих.

Производитель препарата — Израильский институт биологических исследований, подконтрольный Министерству обороны. До этого тестирование проводили на животных, сейчас пришло время перейти на следующий этап.

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Если испытания окажутся успешными, препарат будет доступен для населения уже летом.

Ситуация с вакциной в Британии

Власти Британии объявили сроки изготовления вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, препарат будет доступным в первой половине 2021 года.

Также он не исключает, что вакцину изготовят еще до конца текущего года.

Источник: U.S. News

Фото: Dreamstime

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