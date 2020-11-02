В Москве нашли мертвой фэнтези-писательницу Киру Измайлову. Ей было 37 лет.

В последний раз она выходила на связь со своей сестрой 26 октября. Они говорили по телефону. Когда родственница заподозрила неладное, то вызвала правоохранителей.

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Полиция приехала по адресу проживания Киры Измайловой и увидела, что дверь была не заперта. Тело женщины обнаружили на кухне. Писательница умерла три дня назад, однако о причине смерти пока не сообщается.

Кира Измайлова работала в крупной IT-корпорации, занималась научной работой, писательство для нее было увлечение. Ее самые знаменитые произведения Странники и С феями шутки плохи.

Смерть Шона Коннери

Сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шотландский актер был известен прежде всего по роли Джеймса Бонда во франшизе.