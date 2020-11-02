PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія

Дверь была не заперта: писательницу Киру Измайлову нашли мертвой в своей квартире

В Москве нашли мертвой фэнтези-писательницу Киру Измайлову. Ей было 37 лет.

В последний раз она выходила на связь со своей сестрой 26 октября. Они говорили по телефону. Когда родственница заподозрила неладное, то вызвала правоохранителей.

Читайте: В США во время угона авто застрелили актера из сериала Поверхность

Полиция приехала по адресу проживания Киры Измайловой и увидела, что дверь была не заперта. Тело женщины обнаружили на кухне. Писательница умерла три дня назад, однако о причине смерти пока не сообщается.

Кира Измайлова работала в крупной IT-корпорации, занималась научной работой, писательство для нее было увлечение. Ее самые знаменитые произведения Странники и С феями шутки плохи.

Смерть Шона Коннери

Сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шотландский актер был известен прежде всего по роли Джеймса Бонда во франшизе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка