У гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса нет симптомов коронавируса, однако он самоизолировался из-за контакта с больным человеком.

Об этом он сообщил в Twitter.

— Меня признали контактным лицом человека, который заболел Covid-19. У меня все хорошо, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на карантине, согласно протоколам ВОЗ, — подчеркнул Гебреисус.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы все придерживались рекомендаций ВОЗ, чтобы разорвать цепи передачи коронавируса.

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Коронавирус в мире 2 ноября

По состоянию на 2 ноября коронавирусом в мире заболели 46,4 млн человек, из которых умерли почти 1,2 млн пациентов.

В то же время, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), выздоровели уже более 31 млн больных.

В лидерах по количеству инфицированных — США, Индия, Бразилия, РФ, Франция и Испания.