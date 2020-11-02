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Факты / Мир

Италия усилила карантин из-за увеличения количества больных коронавирусом

Правительство Италии усиливает карантин по всей стране. Это связано с резким распространением коронавируса среди населения.

Сейчас в стране закрыты музеи и выставки. Власти ограничили передвижение между регионами. Общественный транспорт будет заполняться на 50%.

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Торговые центры закроют на выходные дни. Также запрещается выходить на улицу ночью. Внедрение карантина зависит от ситуации в регионах.

С 7 октября по всей стране обязательно нужно носить маски на открытом воздухе, а с 23 октября продолжается комендантский час.

Италия вошла в красную зону эпидемической опасности из-за высоких показателей больных на 100 тыс. населения. По состоянию на 30 октября в Италии заболела 31 тыс. человек за сутки. Умерло — 199 человек.

В Женеве ввели жесткий карантин из-за стремительного распространения коронавируса

В Швейцарии, а именно в Женеве со 2 ноября ввели усиленный карантин из-за стремительного роста количества больных коронавирусом. Новые карантинные меры будут действовать до 29 ноября, а после завершения действия ограничений они будут пересмотрены.

Источник: Соrriere della sera

Фото: Dreamstime

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