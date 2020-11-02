Премьер-министр Польши призвал людей не выходить на протесты во время пандемии

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал людей, которые протестуют против ограничения абортов, прекратить выходить на улицы. Это связано с ростом заболеваемости в стране.

Моравецкий призвал протестующих к диалогу в своих социальных сетях. Премьер-министр призвал всех, кто имеет возможность, оставаться дома.

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— Особый призыв направляю к участникам последних протестов и к оппозиции: прошу сесть вместе за стол переговоров. Пусть наши споры не происходят на улицах и не будут причиной последующих заболеваний, — сказал премьер-министр.

Матеуш Моравецкий добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране сложная, количество больных растет.

Заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска сообщил, что сейчас очень плохое время для массовых протестов, поскольку это может привести к росту смертности.

В Польше полностью запретили аборты — оставили три исключения

22 октября Конституционный суд Польши принял решение, которое отменяет аборты. Законы в Польше по прерыванию беременности и так были одними из самых строгих в Европе, а это решение будет означать почти полный запрет абортов.

Когда закон вступит в силу, то аборты будут разрешены только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери. В Совете ЕС считают такое решение нарушением прав женщин.

Источник: Матеуш Моравецький

Фото: Матеуш Моравецький