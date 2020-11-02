Принц Уильям скрыл, что перенес коронавирус — СМИ

Британский принц Уильям получил положительный результат на коронавирус примерно в то же время, что и его отец принц Чарльз в начале этого года.

Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на дворцовые источники.

Уильям продолжал быть на связи в телефонном режиме и через видеоконференции, не раскрывая диагноз, “поскольку не хотел никого беспокоить”, отметили журналисты.

Кенсингтонский дворец отказался комментировать эту информацию в воскресенье, но не опроверг.

Уильяма лечили дворцовые врачи, а самоизоляцию он проходил в семейном доме Анмер Холл, добавила газета.

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Коронавирус у принца Чарльза

О том, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус, стало известно 25 марта.

Весной у него были легкие симптомы Covid-19, а уже после выздоровления Чарльз рассказал, что потерял обоняние и вкус, когда болел.