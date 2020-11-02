Французские ученые сообщили, что возникновение третьей волны пандемии коронавируса возможно в конце зимы. Спад второй волны прогнозируют на конец этого года или на начало следующего.

Ученые объявили о таких прогнозах в докладе Изучение второй волны. Санитарная ситуация — критическая. Они утверждают, что трудно предсказать продолжительность нынешней волны коронавируса.

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— Очень трудно предсказать, сколько продлится вторая волна. Это зависит от самого вируса, климатических условий, мер, принятых для ограничения распространения вируса. Мы можем предположить, что вторая волна пойдет на спад в конце этого года или в начале 2021 года, — говорят исследователи.

Вторая волна угаснет, когда в странах будет 5-8 тыс. новых заражений.

Ученые отмечают, чтобы преодолеть вирус, необходимо выработать коллективный иммунитет. Вакцина не менее важный фактор для победы над болезнью. Научный совет Франции прогнозирует, что во втором квартале следующего года люди массово смогут вакцинироваться от коронавируса.

В докладе сделали вывод, что в течение прошлых недель количество новых заражений коронавирусом во Франции достигает 80-100 тыс. в сутки. Хотя официально в конце октября в стране зафиксировали наибольшее количество новых случаев заражения — 52 тыс. за сутки.

По состоянию на 1 ноября во Франции выявлено более 46 тыс. новых заражений, 231 человек умерло от COVID-19.

Коронавирус в мире

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 2 ноября количество больных коронавирусом в мире достигло 46 437 615. От болезни умерло 1, 1 млн пациентов. США остается наиболее пораженной страной — зафиксировано 9,2 млн случаев Covid-19. После США следуют Индия (8 184 082), Бразилия (5 545 705), Россия (1 624 648) и Франция (1 458 999).

Джерело: Изучение второй волны. Санитарная ситуация — критическая

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