PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія

В России обрушился рубль, а курс евро достиг отметки 2014 года

Российский рубль упал до уровня 80,78 рубля/$1 впервые с 30 марта.

Такое снижение российская валюта показала после открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 2 ноября.

Курс рубля также снизился к евро до уровня декабря 2014 года — до 93,7 рубля/ €1.

Читайте: Не хватает электричества для Черноморского флота РФ: в Крыму построят новую ТЭС

Причины падения курса рубля

Российский рубль обваливается на фоне снижения мировых цен на нефть.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent утром 2 ноября подешевели на 3,58%.

Нефть Brent торгуется по 36,58 долларов за баррель, а нефть WTI стоит 34,32 доллара за баррель (-4,1%).

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка