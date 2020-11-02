В России обрушился рубль, а курс евро достиг отметки 2014 года

Российский рубль упал до уровня 80,78 рубля/$1 впервые с 30 марта.

Такое снижение российская валюта показала после открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 2 ноября.

Курс рубля также снизился к евро до уровня декабря 2014 года — до 93,7 рубля/ €1.

Читайте: Не хватает электричества для Черноморского флота РФ: в Крыму построят новую ТЭС

Причины падения курса рубля

Российский рубль обваливается на фоне снижения мировых цен на нефть.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent утром 2 ноября подешевели на 3,58%.

Нефть Brent торгуется по 36,58 долларов за баррель, а нефть WTI стоит 34,32 доллара за баррель (-4,1%).