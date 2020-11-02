В Женеве ввели жесткий карантин из-за стремительного распространения коронавируса

В Швейцарии в Женеве с 2 ноября ввели усиленный карантин из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

Новые карантинные меры будут действовать до 29 ноября, чтобы сдержать распространение болезни, а после завершения действия ограничений они будут пересмотрены.

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Начиная с 19.00 2 ноября должны прекращать свою работу рестораны, бары, парикмахерские, салоны красоты и магазины, которые не продают товары первой необходимости. Кроме того, бары и рестораны смогут продавать еду только через службу доставки.

Также закрывают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортзалы и бассейны. Однако детсады и школы продолжают работать в обычном режиме.

Ранее в Женеве запретили собрание группами более 5 человек — как в общественных местах, так и в домах. А с 29 октября правительство Швейцарии ввело обновленные карантинные ограничения, а именно ввело комендантский час для ресторанов, баров и обязательное ношение масок во всех общественных местах.

Источник: Swiss Info