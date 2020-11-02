В Испании объявили забастовку сотрудники похоронных бюро. Они требуют увеличить количество рабочих, ведь смертность от Covid-19 растет.

Страйки по всей стране начались 1 ноября. Они состоялись в День всех святых, когда обычно люди посещают могилы своих близких.

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Похоронное бюро в Мадриде сообщило агентству новостей AFP, что им нужно еще 15-20 сотрудников для борьбы со всплеском смертности.

В марте захоронения задерживались примерно на неделю, а кремации происходили в городах за сотни миль, поскольку многие обращались в похоронные бюро.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Испании зафиксировано более 1,1 млн случаев заболевания и 35 800 смертей. 30 октября Министерство здравоохранения подтвердило 239 смертей от коронавируса.

Коронавирус в мире

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 2 ноября в мире коронавирусом заразились 46 437 615 человек. Общее количество погибших достигло 1 199 693 человек. Больше всего больных в США — 9 201 500 случаев Covid-19.

Источник: BBC

Фото: Dreamstime