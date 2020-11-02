Президентские выборы в США оказались благом для букмекеров: по некоторым оценкам, более $1 млрд уже поставлено на победителя во всем мире еще до дня голосования.

Это вдвое больше, чем в 2016 году, когда Дональд Трамп, несмотря на прогнозы социологов, победил Хиллари Клинтон.

Кандидат от Республиканской партии Трамп снова оказался аутсайдером, а его сопернику — демократу Джо Байдену — отдали победу на выборах в известных букмекерских конторах Ladbrokes, Coral и BWin.

В Украине на победу Байдена принимают ставки с коэффициентом 1.32, а на победу Трампа с коэффициентом 3.20.

Читайте: Выборы в США: как Трамп и Байден ведут борьбу за “колеблющиеся” штаты

Завтра выборы президента США

Во вторник, 3 ноября, пройдут выборы президента в США 2020 года, победу на которых социологи, как и букмекеры, отдают Байдену.

Результаты 10 опросов, которые были проведены перед волеизъявлением, показывают, что Байден имеет поддержку чуть более 50% американцев.