Выборы президента США всегда проводят в первый вторник после первого понедельника ноября. В 2020 году они выпадают на 3 ноября.

Согласно Конституции США, президент избирается не напрямую гражданами, а группой специально делегированных лиц — коллегией выборщиков. Поэтому на самом деле американцы отдают свой голос за выборщика, который поддержит того или иного кандидата в президенты.

В коллегию выборщиков входят 538 представителей американских штатов. Чтобы победить, кандидат должен получить голоса 270 из них. Каждый штат имеет разное количество представителей в коллегии выборщиков. Оно пропорционально количеству населения этого штата.

В случае победы кандидат забирает все голоса этого штата. То есть тот, кто будет иметь хотя бы на один голос больше среди выборщиков, забирает себе все голоса, а его соперник не получает ничего. Только штаты Небраска и Мэн распределяют голоса согласно результатам всенародного голосования.

Когда голоса за выборщиков от каждого штата посчитают, на 41-й день после общего голосования проходит голосование самой коллегии выборщиков. В этом году это будет 14 декабря. Они собираются в столицах своих штатов, чтобы выразить волю избирателей.

Хотя иногда бывают случаи, когда выборщики не голосуют за того кандидата, которого им поручили поддержать жители штата.

Голосовать на выборах могут граждане США старше 18 лет. Это можно делать непосредственно на избирательном участке или по почте. До 30 октября длилось досрочное голосование, во время которого свой голос отдали более 90 млн человек.