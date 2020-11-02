За день до выборов президента США претендент от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа.

Согласно последним опросам, преимущество Байдена над действующим президентом остается устойчивым, несмотря на небольшое падение после президентских дебатов и инфицирования Трампа коронавирусом.

Результаты 10 опросов перед волеизъявлением показывают, что чуть более половины американцев намерены поддержать демократа, в тоже время поддержка Трампа отстает на семь-восемь пунктов.

Вот результаты некоторых опросов:

RCP : Байден — 51,2%, Трамп — 43,6%;

FiveThirtyEight: Байден — 53,3%, Трамп — 45,4%;

YouGov: Байден — 53,1%, Трамп — 44,6%.

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Социологи могут ошибаться

Во вторник, 3 ноября, американцы проголосуют за избрание своего следующего президента, что может дать Трампу еще четыре года или заставит его передать ключи от Белого дома Байдену.

Трамп победил в 2016 году, но проиграл всенародное голосование, а социологи неверно оценили размер его поддержки, поэтому, несмотря на лидерство Байдена, все еще трудно предсказать, кто победит на выборах президента США.

Источник: The Telegraph