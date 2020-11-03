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Факты / Мир

Британец поставил более $1 млн на победу Байдена на выборах в США

Житель Великобритании, имя которого не называется, поставил 1 млн фунтов стерлингов ($1,29 млн) на то, что кандидат в президенты Джо Байден победит на выборах в США.

Ставка была сделана на бирже Betfair Exchange.

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Если Байден победит на выборах, то британец получит сверху 540 тыс. фунтов стерлингов ($696 170).

Эта ставка стала третей по величине в истории Betfair. На втором месте ставка на Флойда Мэйвезера-младшего в бою против Конора МакГрегора. На первом ставка на теннисиста Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции 2010 года.

Выборы в США

3 ноября американцы голосуют на выборах президента США. На этих выборах кандидат от Демократической партии Джо Байден бросил вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в США и мире в целом, победитель получит не только место в Белом доме, но и ряд вызовов, требующих немедленных решений.

Сейчас социология показывает, что Байден заручился большей поддержкой, чем Трамп.

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