Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция вводит новые карантинные ограничения.

Об этом заявил президент страны Реждеп Тайип Эрдоган.

В стране вводится запрет на работу заведений общественного питания, театров и кино, свадебных салонов и бассейнов после 22.00.

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В стране будут поощрять более гибкий подход к организации работы учреждений и предприятий.

Карантин в ЕС

В октябре из-за ухудшения эпидситуации в ряде европейских стран усилили карантинные меры.

О введении новых запретов заявили власти Франции, Германии, Испании, Италии, Словакии, Чехии, Польши, Болгарии.

В ЕС призывают разработать общие правила карантина для всех стран, однако не закрывать внутренние границы. Подробнее о карантине в ЕС читайте на Фактах ICTV.

Источник: Haberturk