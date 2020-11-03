Турецкая лира показала худшую динамику на развивающихся рынках в 2020 году.

По данным Bloomberg, во вторник, 3 ноября, ее падение к американскому доллару составило 1,4% – до 8,54 лир/$1, а с начала года – почти 30%.

Это отразилось на потребительских ценах в стране – за год рост на 11,9 %, а до конца 2020 года, по прогнозам Центробанка Турции, инфляция увеличится до 12,1%.

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Падение курса турецкой валюты связано с землетрясением в Эгейском море, коронакризисом, растущей безработицей, а также конфликтом Турции и США.

Гривна — вторая в мире в 2019

Год назад, в сентябре 2019 года, украинская гривна в рейтинге валют, которые больше всего укрепились за 12 месяцев, уступила именно турецкой лире.

То есть турецкий лира была на первом месте, а гривна — на втором.