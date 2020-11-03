Первые результаты выборов в США: Байден получил все голоса городка Диксвилл-Нотч

В соответствии с традициями голосования в США, Диксвилл-Нотч, маленький городок в Нью-Гэмпшире, первым проголосовал на выборах президента США.

Все пятеро имеющих право голоса избирателей поддержали кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Последним кандидатом в президенты, набравшим все голоса в Диксвилл-Нотч, был Ричард Никсон в 1960 году.

В 2016 году Хиллари Клинтон получила четыре голоса, но проиграла Дональду Трампу, который набрал в этом населенном пункте два голоса.

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День выборов в США

В США во вторник, 3 ноября, продолжается день голосования на выборах в США.

В центре внимания гонка за Белый дом между президентом Дональдом Трампом, претендующим на второй срок, и его соперником, демократом Джо Байденом.

В понедельник, в последний день кампании, Трамп провел пять митингов в четырех штатах — Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

Байден провел большую часть понедельника в Пенсильвании и Огайо.

Досрочное голосование выросло до уровня, невиданного ранее на выборах в США — 98,7 млн досрочных голосов были поданы лично или по почте.