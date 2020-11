Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшится. Сейчас начинается критический этап распространения болезни

Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что количество больных во всем мире продолжает расти.

Представитель ВОЗ дополнила, что вакцин и лекарств против коронавируса мало, чтобы все смогли победить болезнь. Необходимо обеспечить медикаментами все наиболее уязвимые категории людей, чтобы борьба была эффективной.

2 ноября глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил о критической ситуации с пандемией в мире и пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным Covid-19.

We are at another critical moment for action in the #COVID19 pandemic. Another critical moment for leaders to step up. And another critical moment for people to come together for a common purpose. We must seize the opportunity, it’s not too late. Together! pic.twitter.com/mEaTmnwA1e

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 2, 2020