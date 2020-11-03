Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшится. Сейчас начинается критический этап распространения болезни

Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что количество больных во всем мире продолжает расти.

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— Мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии, — сказала Вуйтович.

Представитель ВОЗ дополнила, что вакцин и лекарств против коронавируса мало, чтобы все смогли победить болезнь. Необходимо обеспечить медикаментами все наиболее уязвимые категории людей, чтобы борьба была эффективной.

2 ноября глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил о критической ситуации с пандемией в мире и пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным Covid-19.

We are at another critical moment for action in the #COVID19 pandemic. Another critical moment for leaders to step up. And another critical moment for people to come together for a common purpose. We must seize the opportunity, it’s not too late. Together! pic.twitter.com/mEaTmnwA1e — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 2, 2020

Коронавирус в мире

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 3 ноября в мире коронавирусом заболело 46 млн человек. Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерло 1,2 млн пациентов.

Больше всего инфицированных в США (9,2 млн), далее Индия (8,2 млн) и Бразилия (5,5 млн) США.

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