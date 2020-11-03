Во время проведения выборов в США в стране фиксируют роботизированные телефонные звонки, во время которых избирателей просят оставаться дома в безопасности.

ФБР уже изучает эту проблему.

— Подобные звонки случаются на каждых выборах. Мы знаем об этом. ФБР расследует эти звонки, — заявили представители правоохранительных органов страны.

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В то же время представители официальных структур призывают избирателей прийти на выборы, несмотря на пандемию коронавируса, и отдать свой голос за одного из кандидатов.

Выборы в США

3 ноября в США проходят выборы президента страны. В этот раз американцы должны отдать свой голос либо за действующего лидера и республиканца Дональда Трампа, либо за демократа Джо Байдена.

По информации СМИ, в этот раз явка на выборах выше, чем в 2016 году.

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